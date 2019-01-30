Хрипота в голосе с другими симптомами может грозить раком голосовых связок

Длительно сохраняющаяся хрипота в голосе может свидетельствовать о раке голосовых связок, как показало исследование.

Врачам в поликлиниках необходимо обращать самое пристальное внимание на такие ранние симптомы опухолей голосовых связок, как хрипота в голосе и сохраняющаяся боль в горле, особенно если у пациентов наблюдается сразу несколько подобных симптомов. Исследование с участием более 800 жертв рака голосовых связок показало, что длительная боль в горле в комбинации с одышкой, нарушением процессов глотания и хрипотой в голосе повышали риск рака голосовых связок на 5%. Что же касается только длительной боли в горле, то она повышала риск этого рака лишь на 2,7%.

Целью исследование было улучшение показателей ранней диагностики относительно редкой разновидности опухолей горла. Хорошо известно, что, как и в случае с другими видами рака, обнаружение болезни на ранней стадии намного повышает вероятность полного выздоровления.

Сегодня врачам рекомендуют проводить дополнительные проверки, если пациент неожиданно начал разговаривать хрипло или у него появилось необъяснимое уплотнение на шее. Однако британские исследователи выяснили, что существуют и другие ранние симптомы, на которые врачи общей практики должны обращать внимание.