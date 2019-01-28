Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах

Необходимые компоненты для лекарств от рака и других опасных болезней учёные предлагают выращивать в куриных яйцах.

Правда, для этого потребуются не обычные, а генетически модифицированные курицы, которые будут нести яйца, содержащие человеческие белки. Эту теорию успешно проверили исследователи из Университета Эдинбурга, вырастившие в таких яйцах сразу два важных для иммунной системы белка. Один из них считается противовирусным и противораковым препаратом, а второй продвигается в качестве средства для самостоятельного заживления повреждённых тканей.

Наблюдения показали, что количество этих белков, содержащихся всего в трех яйцах от модифицированных таким образом кур, было достаточным для получения клинически существенной дозировки лекарства. По мнению автора данной методики, производство компонентов лекарств в куриных яйцах сделает сами лекарства гораздо менее дорогостоящими, особенно если учесть, что среднестатистическая курица за год способна произвести 300 яиц. Человеческие белки из них можно извлечь в ходе непродолжительной и простой процедуры очистки.

Ранее наука уже использовала куриные яйца для выращивания вирусов, необходимых при изготовлении тех или иных вакцин, к примеру при борьбе с гриппом. Но теперь ученые из Эдинбурга предлагают новую методику на основе кодирования терапевтических белков в ДНК куриц.