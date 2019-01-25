Оптимизм защищает женщин после климакса от диабета второго типа

Оптимизм способен уменьшить риск развития диабета у женщин постклимактерического возраста, как показало исследование.

Многие из нас слышали о том, что позитивный склад характера позволяет преуспеть в жизни. И вот теперь новое исследование предположило, что такая черта психики человека, как оптимизм, уменьшает риск развития диабета второго типа. Правда, оптимизм позволяет снизить риск этого метаболического расстройства только у женщин постклимактерического возраста, то есть вступивших в менопаузу.

В противоположность этому, как показали наблюдения, депрессивность и цинизм связаны с увеличением вероятности развития диабета у женщин данной возрастной группы. Наконец, повышенная враждебность влияет на более высокие показатели глюкозы в крови в состоянии голода, резистентности к инсулину и заболеваемости диабетом в целом.

Свои выводы исследователи из США сделали на основе изучения характера и здоровья 139 000 женщин постклимактерического возраста. Из них диабет второго типа имелся у 19 240 человек. Ученые сравнили показатели диабета у ярко выраженных оптимисток и пессимисток. Оказалось, что в первом случае риск возникновения распространенного заболевания можно уменьшить на 12%.