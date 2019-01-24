Иммунотерапия оказалась более эффективна против опухолей с мутациями

Иммунотерапия оказывается более эффективной среди пациентов, имеющих большее количество раковых мутаций.

Количество мутаций в геноме опухоли может предсказать, насколько хорошо пациент отреагирует на разновидность лечения с помощью ингибиторов контрольных точек иммунного ответа — лекарств, которые используют иммунную систему пациента для победы над раком. К такому выводу пришли исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке в ходе наблюдений с участием более полутора тысяч пациентов.

Ученые проанализировали клиническую информацию и результаты секвенирования на последних стадиях рака ДНК людей, которых подвергали лечению ингибиторами. Установлено, что в целом имеющие более высокий уровень опухолевых мутаций пациенты лучше реагировали на лекарства из данной категории по сравнению с теми больными, у кого этих мутаций было не очень много.

Впрочем, подобная связь изменялась в значительной степени в зависимости от типов опухолей. К примеру, в случае с глиомами пациенты с самым высоким количеством мутаций не имели существенных преимуществ при использовании ингибиторов контрольных точек иммунного ответа в рамках иммунотерапии по сравнению с теми, у кого мутаций было немного.

Пока неясно, чем объясняется эта связь. Одна из популярных теорий гласит, что повышенный уровень мутаций делает клетку опухоли более отличающейся от нормальной клетки, а значит, иммунной системе легче её опознать и «нацелиться» на неё, чтобы уничтожить.