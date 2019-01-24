Диетолог рассказала о пользе умеренного потребления мороженого

Диетолог Елена Ливанцова рассказала, какое мороженое и в каких количествах можно есть без вреда для здоровья.

Сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова рассказала РИА «Новости», что человек может без вреда для своего организма съедать две-три порции мороженого в течение недели. Зараз желательно съедать только одну порцию в 100 граммов.

По словам эксперта, молочное мороженое предпочтительнее сливочного и пломбира, поскольку в нем меньше жира и калорий. «Оптимальный вариант – это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, то есть чем меньше список ингредиентов, тем лучше», – посоветовала диетолог.

Мороженое богато кальцием и фосфором, которые поддерживают хорошее состояние костей и зубов. Калий, магний и витамины группы В, содержащиеся в этом десерте, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и на центральную нервную систему.