Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 13 субъектах РФ

61 школу закрыли в российских регионах из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА «Новости», в январе в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, недельный эпидемический порог превышен в 13 российских субъектах: Пермском крае, Свердловской, Владимирской, Новосибирской областях, Еврейской автономной области, Карелии, Хабаровском крае, Бурятии, Тюменской области, Якутии, Алтайском крае, Кемеровской области и на Алтае.

Чаще всего болеют дети, из-за этого были закрыты 61 школа и 23 детских сада.

"За прошедшую неделю на 6% увеличилось количество больных, госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа среди циркулирующих вирусов продолжает возрастать и составил 54,1% от общего числа положительных находок. За истекший период примерно одинаковое количество регистрируется AH3N2 и гриппа AH1N1 2009 года, вирусы гриппа B составляют всего 1%», — рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ нужно посещать места, где много людей, в медицинской маске, мыть лицо и руки и обрабатывать предметы, к которым вы постоянно прикасаетесь.