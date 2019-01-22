Уколы ботокса снижают риск мерцательной аритмии после операций

Исследование показало, что ботокс может предотвратить послеоперационную мерцательную аритмию.

В последние годы предназначенный для разглаживания морщин ботокс стали значительно более широко использовать в разных отраслях медицины. Теперь установлено, что токсин ботулизма может предотвратить смертельно опасную мерцательную аритмию после хирургических операций на сердце. Аритмия достаточно часто развивается в этом случае, она связана с повышенным риском инсультов и сердечной недостаточности.

Сразу два новых исследования предположили, что инъекции ботокса во время операций временно замораживают пучки нервов в сердце, что предотвращает развитие опасного осложнения. В ходе первого исследования ботокс вкалывали в жировые прокладки, расположенные у каждой лёгочной вены, что уменьшало риск мерцательной аритмии на 64%. Причём данный эффект сохранялся более трех лет, хотя сам по себе ботокс растворяется в теле через несколько месяцев.

В ходе второго исследования через инъекции ботокса прошли 60 пациентов, которым устанавливали шунты на сердце. Часть из них получала ботокс, часть — плацебо, но все они впоследствии носили специальные сердечные мониторы. В группе получивших ботокс вероятность мерцательной аритмии резко упала сразу после операции и затем сокращалась в пять-девять раз ежегодно в течение следующих трёх лет по сравнению с группой на плацебо.

Ботокс блокирует сигналы от нервов к мышцам, именно этим объясняются его удивительные способности в самых разных сферах медицины.