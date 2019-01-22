Ученые пришли к выводу, что жаропонижающие не нужны при температуре ниже 38,5°

Исследователям удалось выяснить, насколько повышенная температура «полезна» для здоровья и когда она бывает опасной.

На разного рода простудные заболевания организм нередко реагирует повышением температуры, что свидетельствует о том, что с инфекцией идёт борьба. Однако люди нередко покупают лекарства и сбивают температуру, так как считают ее опасной для здоровья. Во многих случаях это затрудняет процесс выздоровления и затягивает течение болезни.

Исследователи из Шанхайского института биохимии и клеточной биологии при китайской Академии Наук установили, что температура тела вплоть до 38,5 °С не требует приема жаропонижающих лекарств. Если же у пациента температура выше и она самостоятельно не снижается в течение более чем шести часов, то подобные лекарства ему все-таки потребуются.

Исследование в очередной раз подтвердило, что повышенная температура является частью природной реакции организма на инфекции. По словам китайских ученых, температура обеспечивает защитный механизм человеческого тела против патогенов с помощью белка под названием Hsp90. Он содержится в иммунных клетках и активируется в тот момент, когда температура вырастает до 38,5 °С. Затем этот белок связывается с клеточными мембранами и ускоряет продвижение иммунных клеток к месту развития инфекций, чтобы уничтожить патогены.