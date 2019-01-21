ВИЧ-инфицированные в Питере не могут получить лекарства в поликлиниках

В Санкт-Петербурге в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ) приостановили выдачу лекарств ВИЧ-инфицированным.

Об этом в понедельник, 21 января, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, контрольно-счетная палата в Санкт-Петербурге в декабре минувшего года приостановила хозяйственную деятельность комитета по здравоохранению Питера и выдала ему предписание о том, что у комитета не хватает нормативных документов для выдачи лекарств в ОХВИ. В связи с этим была остановлена выдача препаратов ВИЧ-инфицированным в ОХВИ районных поликлиник.

Отмечается, что больные смогут получить лекарства в городском СПИД-центре. При этом в комитете здравоохранения подчеркнули, что выдача лекарств в ОХВИ была удобна всем, и пообещали сделать все возможное, чтобы ее вернуть.