Стало известно, сколько нужно находиться под наблюдением после обморока

Исследование показало, как долго упавшего в обморок пациента нужно держать под наблюдением врачей в больнице.

Впервые в истории врачи из отделений неотложной помощи больниц получили в свое распоряжение основанные на серьезном научном исследовании рекомендации о том, как долго им нужно наблюдать за пациентами, упавшими в обморок. Новые исследования предполагают, что больные из группы низкого риска после возвращения в сознание могут отправляться домой через два часа наблюдений. Пациенты из групп среднего и повышенного риска могут возвращаться домой через шесть часов после возвращения сознания, если никаких опасных симптомов диагностировать не удалось.

Исследователи подчеркивают, что в большинстве случаев обмороки не представляют никакой смертельной опасности, но некоторое их количество происходит из-за серьезных медицинских расстройств вроде аритмии сердца или гипотонии. Такие пациенты обычно быстро сами приходят в себя после возвращения ритма сердца или давления к норме, так что до них даже не успевает доехать скорая помощь, чтобы помочь. Ранее врачи держали таких пациентов в отделениях неотложной помощи по 12 и более часов, так как ожидали повторения обморока.

Однако наблюдения показывают, что лишь очень небольшое число людей сталкивается с действительно смертельно опасными нарушениями ритма сердца, инфарктами или смертью в течение месяца после обмороков и врачам можно отпускать таких пациентов домой, посвятив наблюдению за ними не более шести часов.