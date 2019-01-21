Минутные пробежки по лестнице защитят от инфарктов и инсультов

Исследование показало, что всего несколько минут подъёмов по лестнице в день достаточно для укрепления здоровья сердца.

Хорошо известно, что самыми полезными для сердечно-сосудистой системы являются аэробные нагрузки, а именно длительные пешие прогулки, езда на велосипеде и бег. Но из-за современного темпа жизни у многих людей просто недостаёт на это времени, поэтому количество сердечно-сосудистых болезней так высоко. Отметим, что в России и многих других развитых странах мира именно болезни сердца и сосудов являются главной причиной смертности населения — в этом списке они опережают опухоли, инфекционные заболевания и другие причины.

Однако новое исследование ученых из США показало, что всего нескольких минут в день, которые человек тратит на быстрый подъем по лестнице, уже достаточно для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы. Следовательно, нам просто нужно отказаться от лифтов в пользу быстрых подъемов по лестнице при походе на работу или возвращении домой — этого уже может быть достаточно для получения всех преимуществ аэробных нагрузок. Кроме того, ученые рекомендуют бегать по лестнице во время обеденного перерыва, а можно делать небольшие перерывы в работе в течение всего дня.

Это исследование в очередной раз доказывает преимущества так называемых интервальных тренировок. Они предназначены специально для людей, у которых нет времени на длительные забеги в ежедневном режиме. Исследования показывают, что короткие интервалы нагрузок с высокой интенсивностью могут производить почти такое же положительное воздействие на здоровье, как и длительные забеги в едином темпе.