Ученые запретили беременным любое количество спиртного

Учёные определили, что идеальным количеством спиртного во время беременности является полное его отсутствие.

В последние годы в научном мире начались дискуссии о том, существует ли какой-то безопасный уровень спиртных напитков, который могут себе позволить будущие мамы. Хорошо известно, что злоупотребление алкоголем в этот период особенно рискованно, так как оно может спровоцировать фетальный алкогольный синдром, родовые дефекты и другие нарушения у ребенка, сохраняющиеся на протяжении всей его жизни.

Информация об этом известна не первый десяток лет. Но некоторые исследователи предполагали, что бокал красного вина за ужином не повредит будущей маме и не окажет никакого влияния на ее плод. Новое исследование, тем не менее, предположило, что никакого безопасного уровня алкоголя для беременных не существует и, если женщина ожидает ребёнка, ей нужно полностью отказаться от употребления любых спиртных напитков во всех дозировках.

Учёные из Университета Вашингтона проследили за 84 парами близнецов, а также за братьями и сестрами, которых мамы подвергали воздействию алкоголя ещё на стадии внутриутробного развития. Оказалось, что два плода, подверженные абсолютно одинаковому уровню алкоголя, могут совершенно по-разному реагировать на него в плане неврологических повреждений. А значит, полностью безопасным уровнем алкоголя для будущего ребенка является полное его отсутствие, поскольку какие-то малыши могут оказаться генетически более уязвимы перед «материнским» алкоголем, чем другие.