Стволовые клетки помогли остановить развитие рассеянного склероза

Терапия стволовыми клетками оказалась эффективной и безопасной в деле лечения рассеянного склероза.

Экспериментальная терапия с использованием стволовых клеток оказалась эффективной и безопасной при лечении пациентов, страдающих от ремиттирующей-рецидивирующей разновидности рассеянного склероза. Это аутоиммунное заболевание поражает центральную нервную систему и приводит к исчезновению миелиновой оболочки нервов, что нарушает проводимость сигналов из мозга к телу. Болезнь является неизлечимой, и до сих пор учёные пытаются создать лекарства, которые могли бы затормозить развитие коварного недуга.

Большие надежды в этой связи возлагаются на стволовые клетки. И вот теперь ученые из Northwestern University в США сообщили о том, что трансплантация стволовых клеток вместе с режимом химиотерапии в низких дозировках и лекарствами из категории иммуносупрессоров более эффективно предотвращает прогрессирование опасной болезни, чем ныне существующие средства терапии, изменяющей течение заболевания. При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о методе полного излечения от рассеянного склероза.

Терапия стволовыми клетками предназначена для перезагрузки иммунной системы, когда на смену старым клеткам приходят новые. Вначале стволовые клетки забираются из крови пациентов, а затем больные подвергаются воздействию лекарств из категории химиотерапии. После этого стволовые клетки возвращаются в организм и способствуют развитию новой иммунной системы. В противоположность этому, терапия, изменяющая течение заболевания, использует десятки препаратов, которые воздействуют и модулируют иммунную систему.