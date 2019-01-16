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Отказ от курения повышает шансы на успех операций на легких

Здоровье
Американские СМИ

Maciej Luczniewski / Global Look Press
Maciej Luczniewski / Global Look Press

Если курильщику предстоит операция в связи с опухолью легких, то он должен избавиться от своей вредной привычки до проведения этой процедуры, как показало исследование, – и чем раньше это произойдет, тем лучше.

Учёные из Швеции выяснили, что некурящие пациенты, проходящие через операцию в связи с раком легких, имеют меньше осложнений по сравнению с курящими. Но даже отказ от сигарет, сделанный всего за несколько недель до операции, всё равно сокращает риск осложнений. Исследователи подчеркивают, что эффект будет заметен даже в том случае, если пациент отказался от сигарет за четыре недели до того, как его положили на операционный стол.

Россия, к сожалению, до сих пор относится к числу наиболее курящих стран: этой вредной привычке у нас подвержены более 50% мужчин и более 30% женщин. Исследования показывают, что около 18% всех курильщиков в течение жизни столкнутся с опухолями легких, которые во многих случаях оказываются смертельными, так как их обнаруживают на поздней стадии.

Авторы нынешнего исследования тщательно изучали то, какие факторы могут сделать исход операции по поводу рака лёгких более благоприятным для пациентов. Оказалось, что отказ от курения является самым действенным в этом вопросе.

Теги: Наука, Курение

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Martin Storz / Global Look Press

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