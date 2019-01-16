Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в 10 городах РФ

На второй неделе 2019 года эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ оказался превышен в шести субъектах РФ.

Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора. «В целом на территории Российской Федерации отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом при продолжающемся росте активности циркуляции вирусов гриппа», — пишет ведомство.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что эпидпорог по ОРВИ превышен в 10 центральных городах без его превышения по субъекту.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа типа А. Достаточно активно продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но доля их в структуре положительных находок продолжает снижаться», — заключили в ведомстве.