В больнице Кузнецка объяснили размещение пациентов на досках

Сотрудник больницы Кузнецка назвал достоверными снимки кроватей из досок и стульев в учреждении.

В сообществе «Подслушано в Кузнецке» в VK были опубликованы снимки из помещения, похожего на больничную палату, на которых изображены необычные койки для пациентов: они сделаны их досок, а в качестве опоры выступают стулья.

Один из сотрудников этой больницы в комментариях под записью уведомил жителей города о позиции учреждения в связи с этим инцидентом. В клинике не стали отрицать, что на этих импровизированных кроватях лежат пациенты.

«Выяснено, что причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни. Так, в терапевтическое отделение № 1, только в период с 09.01.2019 года по 13.01.2019 года был госпитализирован в экстренном порядке 61 человек», — оправдывается руководство больницы.

Также в клинике пообещали, что размещенные на таких кроватях пациенты будут распределены на более удобные места в течение одного-двух дней.