Ученые смогли превратить смертельную опухоль в безвредный жир

В ходе уникального исследования ученым удалось трансформировать раковые клетки в безвредный жир у лабораторных мышей.

Представьте себе ситуацию, при которой агрессивная раковая опухоль вдруг превращается в безвредный жир под кожей. Швейцарские ученые утверждают, что только что смогли проделать это в ходе опытов с лабораторными мышами. Они воспользовались преимуществом пластичности, или адаптивности, определенных раковых клеток во время метастазирования, и смогли обратить клетки рака груди в безвредные жировые клетки.

По мере развития метастаз опухоль проходит через изменения, которые позволяют ее клеткам освободиться от первоначального фиксированного местоположения и начать движение к другим органам и тканям тела. Для этого они временно входят в стадию «незрелости», которую обычно наблюдают у стволовых клеток. В научном мире это называется эпителиально-мезенхимальным переходом (ЭМП).

При ЭМП-стадии раковые клетки являются высокопластичными или адаптивными. Именно здесь и появляется то самое окно возможностей для новой терапии, позволяющей воздействовать на эти клетки и заставить их трансформироваться в другую разновидность. Учёным из Швейцарии удалось это сделать с помощью двух лекарств — росиглитазона против диабета второго типа и противоопухолевого препарата траметиниба, подавляющего рост и распространение злокачественных клеток. Теперь необходимо подтвердить данную методику на людях.