Новое мороженое поможет справиться с угревой сыпью

Мороженое с ликопином может стать новым средством лечения угревой сыпи, как полагают ученые.

Как сообщает американский Journal of Dairy Science, исследователи из России и Великобритании опубликовали результаты своей работы, которая предполагает, что обогащённое ликопином мороженое может стать новой функциональной пищей, обладающей четким антиоксидантным воздействием. Исследование проводилось компанией Lycotec Ltd. из английского Кембриджа совместно с Институтом кардиологии министерства здравоохранения РФ в Саратове. Отметим, что диетический антиоксидант ликопин имеет ограниченную природную биодоступность, но ситуацию можно исправить, если употреблять пищу, обогащенную этим ингредиентом.

Учёные решили поместить ликопин в форму мороженого для того, чтобы оценить его системный эффект и воздействие на морфологические характеристики кожи лица у здоровых добровольцев. Свойства ликопина как антиоксиданта давно известны, и он широко используется в пищевых добавках. К сожалению, этот ингредиент плохо растворяется в воде, из-за чего обладает ограниченной химической стабильностью. Однако ликопин является жирорастворимым, и его биодоступность можно намного увеличить в продуктах питания с высоким уровнем жира, к которым и относится мороженое.

В ходе рандомизированного исследования, продолжавшегося четыре недели, было установлено, что у употреблявших это мороженое концентрации ликопина в сыворотке и коже стабильно увеличивалась. При этом если в контрольной группе, которая употребляла обычное мороженое, повышалось количество мертвых клеток на коже и бактерий, то подобного побочного эффекта среди добровольцев, употреблявших мороженое с ликопином, не наблюдалось.