Врач из Лондона рассказал о симптомах, которые могут быть предвестниками рака

Британский ученый назвал симптомы, в случае обнаружения которых человеку следует обратиться к онкологу.

Об этом пишет Express. Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил перечислил семь признаков, которые должны насторожить людей.

Стил сказал, что человек должен идти к онкологу, если в работе его кишечника или мочевого пузыря наступили внезапные изменения. Также врач призвал обращать внимание на необъяснимые кровотечения, утолщения в груди или в других местах, трудности при глотании, изменение цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго не заживающую рану.

Ученый заявил, что эти симптомы не являются однозначными доказательствами наличия рака у человека, однако, по мнению Стила, пациент не потратит время онколога зря, если обратится к нему с этими жалобами.