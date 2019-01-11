Остеопороз у женщин могут начать лечить по-новому

Результаты научного исследования дают надежду на разработку новых эффективных средств лечения остеопороза.

Небольшое количество клеток глубоко в мозге может играть удивительную роль в деле контроля минеральной плотности костей у женщин, как выяснили ученые из университетов в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Они продемонстрировали, что блокирование определенного набора сигналов из этих клеток приводило к тому, что у самок мышей вырастали экстраординарно прочные кости, которые сохранялись таковыми до старости. При этом у самцов ничего подобного не наблюдалось.

Результаты этого открытия дарят надежду на разработку кардинально нового метода профилактики и лечения остеопороза у женщин пожилого возраста, у которых эта болезнь очень распространена. При этом ныне существующее в науке понимание того, как именно организм контролирует рост костей, не может объяснить ту информацию, которую получили ученые. А значит, они действительно обнаружили нечто кардинально новое.

Более 200 млн жителей нашей планеты страдают от остеопороза или ослабления костей до той степени, при которой любые падения или незначительные ушибы и даже сотрясения вроде кашля могут стать причиной переломов. У здорового человека костная ткань постоянно обновляется и на смену старым клеткам приходят новые. С возрастом этот цикл замедляется, а минеральная плотность костей уменьшается.