Дефицит витамина D грозит смертельными обострениями ХОБЛ

Лечение дефицита витамина D поможет предотвратить смертельно опасные обострения ХОБЛ, как установили ученые.

Исследователи из Queen Mary University в Лондоне пришли к выводу о том, что добавки с витамином D способны снизить риск потенциально смертельных обострений у жертв хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). А это является еще одним доказательством справедливости утверждений о том, что так называемый «солнечный» витамин, хорошо известный своим позитивным влиянием на кости, имеет более широкое значение для здоровья человека.

Ранее было доказано, что витамин D также защищает от простуды, гриппа, приступов астмы и даже позволяет бороться с дефицитом массы тела у детей после недоедания.

Британские исследователи доказали, что добавки с витамином D снижают риск обострений ХОБЛ на 45% по сравнению с теми пациентами, у которых дефицит данного витамина сохранялся. При этом у тех пациентов с ХОБЛ, кто имел высокий уровень витамина D, приём данных добавок никакого эффекта не производил.

Хронической обструктивной болезнью лёгких называют целый ряд легочных расстройств, включающих эмфизему и хронический бронхит. Постепенно у пациента с ХОБЛ рабочий объём лёгких сокращается, появляется одышка и сильная усталость. Болезнь нельзя вылечить, но ее развитие можно затормозить, а обострения ХОБЛ могут быть смертельно опасны.