Число врачей в Москве оказалось ниже положенного норматива

Контрольно-счетная палата Москвы выявила сокращения числа врачей и медсестер в столице с 2014 года.

Об этом сказано в отчете ведомства о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», которое имеется в распоряжении РБК. По данным издания, в отчете сказано, что в 2014 году в Москве на 10 тысяч человек приходилось 38,7 врача и 72,8 медсестры, что больше, чем положено по госгарантиям бесплатной медицинской помощи. С тех пор число врачей и медсестер начало снижаться. В 2017 году на 10 тысяч москвичей приходилось 35,3 врача и 57,9 медсестры при нормативе в 36,9 врача и 66,5 медсестры.

В отчете также сказано, что снижение укомплектованности больниц и поликлиник происходит из-за того, что чиновники убирают из отчетности характеристики, позволяющие оценивать обеспечение здравоохранения кадрами. Например, в госпрограмме «Столичное здравоохранение» к осени 2018 года остался один критерий, по которому можно было бы оценить обеспечение кадрами, — число сотрудников, получивших статус «московский врач». Аудиторы считают, что показатель не отражает обеспеченность населения врачами и медсестрами.