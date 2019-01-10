Правильная осанка позволяет лучше справляться с математикой

Исследование показало, что главным секретом, позволяющим получать хорошие оценки, является правильная осанка.

Если вы или ваши дети не очень хорошо справляетесь с математикой или физикой, то вполне возможно, сама проблема заключается не в сложности предметов, а в том, как человек сидит за столом. Недавнее исследование ученых из Университета Сан-Франциско продемонстрировало, что сохранение правильной осанки, при которой человек не горбится за письменным столом, позволяет школьникам и студентам значительно лучше решать математические задачи.

«Для испытывающих страх перед математикой осанка имеет определяющее значение, — говорят авторы исследования. — Сгорбленная поза за столом как бы закрывает человека, и мозг у него не работает на полную силу. Он просто не может мыслить и принимать решения в том объеме, который необходим для успешного выполнения сложных арифметических задач».

Авторы данного исследования привлекли 125 студентов университета для решения вроде бы простой математической задачи — последовательного вычитания 7 из 843 в течение 15 секунд. При этом часть студентов сидела в произвольных позах, а часть попросили сохранять правильную осанку. 56% из них впоследствии заявили, что им было гораздо легче решать эту задачу, когда они сидели с прямой спиной.