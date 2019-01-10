Краткие периоды голодания позволяют худеть эффективнее, чем длинные

Периодическое голодание является более эффективным для похудения, чем продолжительное, как показало исследование.

С каждым годом число жертв ожирения и людей с лишним весом на нашей планете всё более увеличивается, и многие из них хотели бы избавиться от лишних объемов. Хорошо известно, что ограничения в приеме пищи или голодание считаются одними из наиболее эффективных методов похудения, но далеко не каждый из нас способен ограничивать себя слишком долго. И вот теперь исследование показало, что этого и не требуется для успеха в похудении.

Оказывается, непродолжительное по времени голодание является более эффективным вкупе со строгой диетой, чем голодание длительное и устойчивое. В первом случае человек также может значительно прочнее укрепить здоровье. Так, в ходе исследования женщины с ожирением, которые находились на диете, подразумевающей получение не более 70% рекомендуемого суточного объёма калорий, а также периодически устраивающие себя голодание, потеряли гораздо больше веса по сравнению с теми, кто ограничивал приём пищи на более длительное время.

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что данная стратегия позволяет добиться успехов в краткосрочной перспективе. Зато у женщин, принявших участие в эксперименте, снизилось количество маркеров в крови, отвечающих за болезни сердца. В эксперименте принимали участие представительницы прекрасного пола в возрасте от 35 до 70 лет.