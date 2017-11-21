Жертв рака ждет посстравматическое стрессовое расстройство

У переживших рак людей тоже может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство, как показало исследование.

Принято считать, что посттравматическое стрессовое расстройство наблюдается только у ветеранов боевых действий или жертв насилия. Однако новое исследование показало, что эта психологическая травма характерна и для пациентов, столкнувшихся со злокачественными опухолями. Причём многие из подобных больных даже не хотят разговаривать о том, что они теперь чувствуют. Психологи отмечают, что раковые пациенты считают необходимым перенять «менталитет бойца», сохраняя позитивность и оптимизм от момента постановки диагноза и до самого конца лечения, так как это должно увеличить их шансы на победу.

В результате, обращение за помощью из-за разного рода эмоциональных проблем они сами для себя рассматривают, как показатель слабости. Таковы результаты наблюдений за 469 взрослыми пациентами, страдающими от различных видов опухолей. Анализы показали, что 22% пациентов имели выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства через 6 месяцев после установки диагноза. А у 6% ПТСР сохранялось и через 4 года после диагноза.

Хотя распространенность этого расстройства снижалась течением времени, каждый третий пациент всё равно страдал от данного расстройства годы спустя. Во многом это объясняется еще и тем, что люди опасаются рецидива опухолей, с ужасом воспринимая любое уплотнение или шишку на теле, любую боль непонятного происхождения или странную усталость. Всё это еще больше усиливает их симптомы.