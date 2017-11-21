В 6 месяцев дети уже понимают многие слова из родного языка

Американские ученые пришли к любопытному выводу о том, что малыши начинают учиться новым словам уже в 6 месяцев.

Хотя подавляющее большинство детей произносят первые слова в возрасте одного года или даже позднее, процесс обучения этим словам начинается гораздо раньше. Ученые из Университета Дьюка выяснили, что малыши начинают запоминать характерные звуки, которые они слышат от находящихся рядом людей, уже в шестимесячном возрасте. К 9 месяцам многие дети приблизительно представляют значение некоторых слов, особенно касающихся пищи и частей тела, как показали наблюдения. Также 9-месячные малыши могут распознавать схожие по смыслу слова вроде «машины» и «тележки», чувствую разницу между менее схожими словами вроде «машины» и «соков».

По мнению авторов исследования, вполне поддающиеся оценке внешние условия дома, в котором воспитывается ребенок, могут помочь предсказать, насколько быстро он усвоит те или иные слова. А это вполне оправдывает и более раннее осознанное общение с ребенком, что может существенно снизить риск развития у него задержек речи или дефицита словарного запаса.

Авторы исследования использовали специальное оборудование для отслеживания движений глаз тот момент, когда детям давали увидеть две пары изображений. Первая пара содержала родственные между собой образы вроде руки и ноги, а вторая пара изображала неродственные образы вроде ноги и упаковки с молоком. Оказалось, что словарного запаса малыша было достаточно для распознавания родственных и неродственных предметов во многих случаях, а это означало, что малыши уже учатся новым словам, хотя пока не используют их.