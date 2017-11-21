Откуда берутся бородавки и как от них избавиться

Помогают ли лягушки, сахар, спирт, чистотел и другие бабушкины рецепты избавиться от бородавок, узнал Sobesednik.ru.

Обыкновенные бородавки – настолько привычное явление, что сложнее найти человека, у которого их нет и никогда не было. Но, несмотря на их распространенность, в народе до сих пор верят самым невероятным вещам об их происхождении и лечении. Расставим же точки над «и».

Это из-за грязи?

Считать бородавки уделом людей нечистоплотных или живущих в плохих бытовых условиях – очень распространенная история. Есть даже такой старый миф, что бородавки появляются от контакта с лягушками. Он, конечно, не имеет под собой никаких оснований. На самом деле бородавки вызывают вирусы папилломы человека (ВПЧ). Их много, около сотни, какие-то безвредны, другие очень опасны и вызывают рак, третьи – лишь достаточно невинные заболевания вроде обыкновенных бородавок. Бывают еще необыкновенные? – спросите вы. Обыкновенными называют бородавки, которые можно видеть на руках. Кроме них, возникают еще подошвенные (на стопах), плоские (обычно на кистях или на лице у молодых людей) и генитальные (они же остроконечные кондиломы).

Это плохой иммунитет?

Любую болезнь в народе принято списывать на бреши в иммунной системе: болеет – плохой иммунитет, не болеет – значит, иммунитет в порядке. На самом деле первое – не показатель проблем с иммунной системой, а второе – не показатель их отсутствия. Болеть – нормально. Иммунная система может справиться с вирусами, вызывающими бородавки, но далеко не всегда. Сам вирус вполне может находиться в организме годами, не заявляя о себе, а потом вдруг проявиться – например после стресса, операции, тяжелой болезни и пр. Но это не повод, увидев бородавку, тут же бежать в аптеку за чем-нибудь «для иммунитета».

Это наследственное?

Если и говорить о наследственности в связи с бородавками, то лишь в том ключе, что это заразное заболевание. То есть родители действительно могут передать вирус детям – обычным контактным путем. Но с тем же успехом такой «подарок» можно получить от чужого человека при тесном контакте – например в детском саду или на работе, пожав руку, на которой есть бородавки.

Это лечится народными средствами?

Перечень народных способов лечения бородавок так велик, что вряд ли уместится на одном листе бумаги: это лук, чеснок, чистотел, жженый сахар, спирт, картошка, зеленка, парафин, скотч, прижигание свечой и прочие штуки разной степени экстремальности. Бородавки широко лечатся народными средствами, но вылечиваются ли – большой вопрос. Некоторые способы из этого арсенала тем не менее врачи вполне допускают: например, обработку бородавок салициловым спиртом или использование скотча (его прилепляют на 6 дней, потом бородавку обрабатывают пемзой и снова залепляют на 6 дней). В медучреждениях бородавки можно удалить – хирургически или жидким азотом.

Это само пройдет?

Скорее всего так и случится через несколько лет – больше чем в половине случаев бородавки проходят со временем сами.

Болезнь песочницы и бассейна

Очень часто за бородавки принимают похожие образования на коже, которые в реальности вызывает один из «родственников» вируса оспы – вирус контагиозного моллюска. Звучит пугающе, а на деле именно такие «бородавки» можно видеть на руках маленьких детей. Это заразное заболевание, его легко подцепить, например, в бассейне, через общие игрушки или в песочнице – собственно, болезнь и называют в народе «болезнью песочницы». В результате на коже появляются круглые узелки диаметром до 5 мм, телесного цвета, внутри имеющие углубление и иногда черные точки. Порой это один узелок, иногда множество разных размеров.

Такие штуки тоже пытаются лечить разнообразными бабушкиными методами, в том числе йодом или зеленкой. Или прижигать жидким азотом, что довольно часто рекомендуют врачи. На самом деле контагиозный моллюск вообще не требует никакого лечения – только терпения. В течение 6–12 месяцев он сходит на нет самостоятельно, без каких-либо припарок, примочек, мазей и прижиганий. Чтобы в это время не заражать других, достаточно всего лишь заклеивать узелки пластырем.

Кстати

Если у вас вечно потные ладони или на них есть повреждения, риск заражения вирусом ВПЧ выше. Как и у людей с атопическим дерматитом, экземой и другими заболеваниями кожи.