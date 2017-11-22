Как не навредить здоровью испорченными лекарствами

Портятся ли лекарства, что делать с просрочкой и другие вопросы про сроки годности, выяснил Sobesednik.ru.

Проверяем раз в 3 месяца

Пересматривать аптечку нужно регулярно, проверяя сроки годности абсолютно всего, что там хранится, в том числе медицинских средств, которые не относятся к лекарствам (разного рода салфетки, тампоны и пр.). Хорошо бы делать это как минимум раз в 3 месяца, а также каждый раз, когда приходится что-то там искать. Обратите внимание на важный момент: указанный на упаковке срок годности касается только того, что упаковано индивидуально или не было открыто. Если, например, речь идет о сиропе в бутылке, каплях, суспензии и пр., то срок годности после вскрытия ограничивается очень небольшим отрезком времени – обычно максимум 1 месяц. После препарат использовать уже нельзя. В таких случаях хорошая практика – делать пометку на упаковке, когда именно ее вскрыли.

Срок вышел. Что потом?

Что случается, когда у лекарства истекает срок годности? Оно отнюдь не превращается в тыкву, и от использования препарата на следующий день не отрастают рога. В реальности лекарство остается эффективным и безопасным еще какое-то время после часа Х (называют разные данные – от полугода до пары лет). Специалисты утверждают, что производители намеренно занижают срок годности в коммерческих целях, чтобы поддерживать продажи, а также попросту перестраховываясь в плане безопасности. Однако сколько еще препарат остается эффективным, точно никто сказать не может – и разрешить принимать его после окончания срока годности тоже. Однако если препарат хранился правильно, опасаться каких-либо проблем при использовании, если официальный срок лишь подходит к концу (многие боятся употреблять, например, молочку с истекающим сроком годности или хлеб в последние сутки), причин нет.

Ненужное убираем сразу

Есть препараты, которые нужно иметь в аптечке постоянно: это антисептики, обезболивающие, симптоматические средства, жаропонижающие и пр. Но те лекарства, что были назначены врачом и прием которых уже закончился, хранить не нужно. Специалисты рекомендуют избавляться от них, чтобы не было соблазна принять «по старой памяти» в похожей ситуации или чтобы кто-то из домочадцев не принял их по ошибке. Это касается всех сильнодействующих препаратов. Выкидывать нужно и все, что лишилось упаковки (например в аптечке валяются высыпавшиеся таблетки) и срок годности установить невозможно.