С чего начинается родинка: как распознать опасность и вылечиться

Надо ли беспокоиться из-за родинки? Врачи говорят: нет, но наблюдать за ними стоит. Sobesednik.ru выяснил детали.

У всех людей на теле есть родинки. У одних – единицы, у других – огромное количество, третьи носят на себе небольшую, но богатую коллекцию образований разного вида, цвета и формы.

Вообще-то темные образования, которые мы традиционно называем общим словом «родинка», на самом деле – опухоли. И все они разного происхождения. Те, что выпуклые, обычно оказываются дерматофибромами с пигментацией, которые относятся к врожденным. Есть вирусные образования, которые появляются на коже в зрелом возрасте: папилломы, кератомы и пр., они обычно растут на своеобразных ножках. Есть базалиомы – этот вид опухоли может появиться вообще везде, где есть кожа. Базалиома – злокачественная родинка, но растет медленно и не дает метастазов, поэтому многие не удаляют ее сразу.

На коже можно увидеть такое явление, как кератоз: на классическую родинку это не очень похоже, потому что выглядит как серое, коричневое или даже черное уплотнение с неровными краями, которое может слегка зудеть и шелушиться. Есть вишневые родинки – гемангиомы: они выглядят как мелкие красные точки на коже. Считается, что они говорят о проблемах с печенью или поджелудочной железой, но на самом деле это миф. Как и то, что гемангиомы могут перерождаться в рак. За родинки часто принимают и крупные веснушки, хотя на деле это всего лишь участки пигментации. А вот классическая родинка – это пигментный невус: плоское круглое темное пятно на коже. За невусами нужно наблюдать в первую очередь, именно их врачи просят не травмировать, потому что такие родинки могут быть опасными в плане рака кожи – меланомы.

Как не по-вредить и что делать, если не повезло

Даже дети знают, что родинки нельзя сдирать или ковырять. Но это не всё, что для них может быть опасно. Травмой для родинки будет не только механическое повреждение, например ногтями, но и более мягкое, к примеру, одеждой или мочалкой, а кроме того, вообще «бесконтактное» – воздействие солнечных лучей.

Происходит в таком случае вот что. В пигментных невусах находятся меланоциты – клетки, которые при механическом и вообще любом агрессивном воздействии могут видоизменяться, менять форму и размеры, активно делиться, что означает активный рост опухоли. Это происходит постепенно, и чем чаще родинка травмируется, тем выше риск ее перерождения.

Любая травма родинки может быть опасной – тут все очень индивидуально, но прежде всего опасения должны вызывать те пигментные невусы, которые находятся в местах трения одеждой, например в паху или в подмышках, на голове, где их можно задеть расческой, у женщин под грудью или на спине, где проходят лямки бюстгальтера, а также в области поясницы – там родинки может тереть пояс или ремень. Именно поэтому родинки в местах контакта с одеждой рекомендуют удалять.

А тем людям, у кого от природы много родинок, у кого чувствительная кожа и светлые волосы, врачи советуют несколько простых вещей, которые помогают свести риск перерождения к минимуму. Во-первых, не загорать подолгу и совсем нисколько – без защитного средства. Во-вторых, при мытье использовать как можно более мягкую мочалку и быть осторожнее с грубыми скрабами. В-третьих, в бане избегать массажа веником, так как случается, что ветки при ударах рассекают родинки. Если же все-таки травма случилась, родинку после заживления лучше показать врачу и потом, если все в порядке, наблюдать за ней, будучи готовым снова обратиться за консультацией при малейших изменениях.

Что делать, если решили удалить родинку

Допустим, вы решили не дожидаться «перитонитов» и избавиться от родинки, которая тревожит, мешает или просто не нравится. Сделать это можно, и довольно легко – удаление родинки является одной из простых операций. Однако есть правила, которые в таком случае должны соблюдаться (увы, так бывает не всегда).

ВО-ПЕРВЫХ, идите не в салон красоты, а в профильное медицинское учреждение – лучше в хирургическое отделение крупной больницы, идеально – онкологического профиля, если речь идет о пигментном невусе.

ВО-ВТОРЫХ, вас должен осмотреть дерматолог или онколог (не косметолог, не пластический хирург). Прежде чем вы подпишете согласие на операцию, вам должны провести дерматоскопию – осмотр с помощью специальной линзы. Это нужно, чтобы определить, каким образом и в каком объеме будет проведено иссечение тканей.

В-ТРЕТЬИХ, удаление родинки – это не чистка лица и даже не удаление зуба, а хирургическая операция. Она требует подготовки, так что не рассчитывайте сделать ее «по пути» на работу.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, удаленные ткани ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть направлены на патоморфологическое исследование. Даже если ничего подозрительного в вашей родинке не было ни для вас, ни для врача, гистология должна быть выполнена, а вы должны получить на руки результат.

В-ПЯТЫХ, будьте готовы к тому, что результаты гистологии могут быть любыми. Родинка может оказаться злокачественной, даже если внешне выглядела совершенно невинно. В таком случае могут потребоваться дополнительное вмешательство и лечение. Очень редко, но такое случается.

8 признаков подозрительной родинки

Врачи-онкологи говорят, что простой самоосмотр, если делать это внимательно и регулярно, – действенная мера первичной профилактики.

Вот на что надо обращать внимание и что должно стать поводом показать родинку врачу, не затягивая.

1. Родинка плоская, темная, с «рваными» краями. Неровность очертаний считается в международной практике одним из первых и самых ярких симптомов перерождения. Не обязательно это так, но проверить стоит.

2. Она стала расти или, наоборот, уменьшилась (изменила цвет). В идеале родинка не меняется ни в цвете, ни в размерах. Если что-то изменилось, стоит показаться врачу.

3. Рядом появилась другая родинка. Иногда такой «спутник» может быть сигналом о перерождении. А еще насторожить должны темные или красные пятна и сыпь вокруг родинки.

4. Образование как будто потрескалось. Есть образования, которые в принципе выглядят сухими, шелушащимися, покрытыми трещинами – это старческие кератомы. Но такие метаморфозы с обычной родинкой – повод для обследования.

5. Форма или размер родинки изменились после травмы. Хорошо бы никогда не травмировать образования на коже, но иногда такое случается. И если после этого что-то изменилось, это повод проверить, что происходит.

6. Образование асимметричное. Как правило, родинки имеют ровную круглую форму. Любую асимметрию нужно обследовать.

7. Цвет родинки неоднородный. «Спокойная» может быть светлой или темной, но цвет всегда ровный. Если родинка имеет вкрапления более светлых, или темных участков, или красных, такую «мозаику» лучше проверить на злокачественность.

8. В диаметре она больше 0,8 см. Родинка могла быть такой всегда, но за большими нужно наблюдать особенно внимательно и регулярно. И врачи считают, что на всякий пожарный случай есть смысл их удалить.

Кстати

Родинки появляются на теле в течение всей жизни, и в некоторые периоды особенно активно – например в период полового созревания или при беременности. Если на теле много родинок, следить за ними бывает трудно, и таким людям дерматологи рекомендуют составлять «карту» кожи – делать снимки всех участков, чтобы периодически сравнивать то, что было, с реальным состоянием кожного покрова.