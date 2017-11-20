Мозоли и натоптыши не пройдут! Как выбрать безопасный каблук

Sobesednik.ru выяснил, на что нужно обращать внимание при выборе обуви на каблуке, чтобы не навредить здоровью.

Покупая обувь, мы часто смотрим на высоту каблучка. Хочется выбрать тоненькую шпильку, чтобы чувствовать себя женственной и стройной, но здравый смысл подсказывает, что бегать каждый день в такой обуви просто невозможно. Подумав, мы останавливаемся на паре с плоской подошвой. Однако медики уверяют, что туфли без каблука не менее опасны для здоровья. Какую же обувь покупать? Давайте разбираться.

Используйте формулу

Споры, какую обувь нужно носить, чтобы не навредить здоровью, идут давно. Раньше считалось, что оптимальная высота каблука 5 см, но американские ученые провели исследования и выяснили, что правильный каблук должен быть всего 2,5 см.

Ортопеды сделали свои вычисления и обнародовали формулу самого полезного каблука. Измеряем длину стопы и делим на 7. Например, если стопа 22,5 см, каблучок должен быть 3,25 см! В обуви с такой высотой каблука даже при длительной ходьбе удобно и комфортно, ноги почти не устают, отеков тоже нет. Но красоты, шика, роскоши тут, увы, тоже недостаточно!

Безопасную высоту каблука легко вычислить по универсальной формуле (Р:Д–1,61)х10, где Р – рост, Д – длина ног в сантиметрах, а 1,61 – коэффициент идеального соотношения роста и длины ног. Например: (170:93–1,61)x10 = 2,18 см.

Высокие шпильки

Если вам очень нравятся босоножки на высоком каблуке (больше 11 см), полюбуйтесь на них в магазине, можете даже сфотографировать, но не покупайте! Ходить изящно в такой обуви вы вряд ли сможете, стопа будет съезжать во внутреннюю часть, растягивать сухожилия, появятся боли в ногах и пальцах, натоптыши и мозоли. Слишком дорогая плата за красоту! Помните, шпильки можно носить не более 4 часов подряд.

Плоская подошва

Балетки, гладиаторки, шлёпки и вьетнамки у многих в фаворе, надел их – и побежал по делам. Но ортопеды считают такую обувь одной из самых вредных, ведь у нее нет супинаторов, поддерживающих стопу в правильном положении. Постоянное ношение обуви на плоской подошве может привести к плоскостопию и заболеванию суставов.

Удобная платформа

Кажется, что уж такой каблук может подойти всем! Но... обувь на платформе, увы, способствует плоскостопию, потому что в такой обуви мышцы ступней не работают. Особенно она вредна для подростков!

Кстати

Врачи рекомендуют носить обувь на каблуке высотой 2–4 см. Большая высота ведет к заболеваниям вен, суставов, позвоночника, а также провоцирует мозоли, отеки, шишки.