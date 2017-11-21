6 простых способов лысеть медленнее

Почему происходит облысение, и неужели это неизбежно, если уже началось, выяснил Sobesednik.ru.

Один из самых больших страхов, связанных с внешним видом, – облысение. Этого боятся мужчины, это ночной кошмар для женщин, тем не менее это реальность для очень многих даже довольно молодых людей.

Почему это происходит?

В большинстве случаев облысение – это андрогенная алопеция. Такое происходит, потому что волосяные луковицы подвергаются действию мужского гормона тестостерона. Прежде чем совсем перестать расти, каждое последующее поколение волос становится все слабее. И так пока луковицы не «заснут» окончательно. Какие-то делают это раньше, и тогда на определенном участке головы появляются залысины. Какие-то – позже, и там волосяной покров сохраняется дольше.

Когда такое начинается?

Облысение – генетическая особенность. Случится ли это вообще и как рано, в большой степени зависит от наследственности. У отца с богатой шевелюрой вырастет сын, у которого, вероятно, тоже не будет причины жаловаться на потерю волос, а у лысого в 35 наследник скорее всего познакомится с алопецией так же рано.

Что с этим можно сделать?

Отменить облысение – вряд ли, таких высот наука пока не достигла. Но развитие алопеции можно замедлить – с помощью разнообразных средств и манипуляций. Или – ускорить: тут все просто – облысеть быстрее «помогают» курение, алкоголь, стрессы, агрессивные внешние причины типа хождения зимой без шапки или мытье головы хлорированной водой, питание как попало и пр.

Что помогает лысеть медленнее?

✔ Гигиена. Мыть голову нужно по требованию, но лучше делать это питьевой или хотя бы кипяченой водой – хлорированная токсична для волосяных луковиц. Шампуни от выпадения волос дают слабый эффект и кардинально ситуацию с облысением не улучшат, но их можно использовать для профилактики.

✔ Массаж. Очень полезен – обычный ручной, ничего особенного не нужно.

✔ Привычки. Любовь к бане и сауне, как и манера ходить зимой и летом с непокрытой головой, приблизит лысое будущее. Отказ от курения – отложит.

✔ Витамины. Нужны однозначно – витаминно-минеральные комплексы с кальцием, магнием, витаминами группы В входят в любой курс лечения облысения.

✔ Еда. Для человека с перспективой облысения вредно все, что усиливает продукцию сальных желез, а именно: жареное, острое и пряное, копченое, соленое, сладкое. В том же списке продукты, богатые холестерином – икра, яйца, жирное мясо, субпродукты. А вот набор белковых продуктов ежедневно – хорошее подспорье.

✔ Лекарства. Теоретически, чтобы облысение как минимум замедлилось, нужно снизить агрессивное влияние тестостерона на волосяные луковицы. Вопрос – как это сделать. Такой эффект могут дать женские половые гормоны, но для мужчин это не выход. На Западе лысеющим назначают гормональные препараты внутрь (под обязательным наблюдением эндокринолога и андролога), в нашей стране трихологи ограничиваются наружными средствами с эстрогеном – они втираются в кожу головы и действуют только на этом уровне.

Кстати

«Разбудить» волосяные луковицы частично можно даже после того, как появились проплешины. Так что обратиться к трихологу за помощью никогда не поздно (но лучше сделать это как можно раньше, едва заметив, что волосы стали тоньше и выпадают сильнее).