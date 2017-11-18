Биологи пересадили больному буллезным эпидермолизом ребенку кожу

Команда немецких и итальянских биологов провела операцию по трансплантации трансгенной кожи ребенку.

Об этом сообщает «Русаргумент». Германо-итальянская команда биологов под руководством Микеле де Лука провела сложнейшую операцию на девятилетнем мальчике с буллезным эпидермолизом. Искусственная кожа прижилась хорошо, и ребенок в порядке. Трансплантанты выращивали на основе кожи пациента.

По мнению экспертов, это событие должно стать определяющим в борьбе с буллезным эпидермолизом, с которым рождается один из 50 тысяч детей.