Сахар помогает при заживлении самых тяжелых ран у диабетиков

Исследование показало, что сахар может использоваться в заживлении самых сложных ран, которые отмечаются у диабетиков.

Исследователи из Великобритании и Пакистана выяснили, что хотя обычно сахар связан с серьезными проблемами со здоровьем, включая диабет и ожирение, некоторые его разновидности могут быть использованы при воздействии на трудно заживающие раны. К примеру, на те, которые наблюдаются у пациентов с диабетом, либо на хронические язвы у пожилых людей. Оказалось, что сахар способствует формированию новых кровеносных сосудов. Этот процесс также называется ангиогенезом.

В ходе эксперимента ученые добавили сахар в повязку с гидрогелем для стимулирования формирования новых кровеносных сосудов, которые крайне важны для заживления ран. Кровеносные сосуды снабжают кровью организм, а кровь переносит кислород и питательные вещества. Исследователи полагают, что это новое свойство сахара может быть активно использовано при борьбе с тяжелыми ранами кожи, которые часто возникают при плохом кровоснабжении, диабете и в пожилом возрасте.

Данная методика, если ее успешность будет доказана в ходе других исследований, является гораздо более простой и доступной по стоимости, чем ныне применяющиеся технологии вроде инъекций факторов роста, жизненный цикл которых крайне ограничен. Технология основывается на открытии того, что специфическая разновидность сахаров стимулирует заживление кожи.