Открыто свойство иммунитета, важное для борьбы с аллергиями

Новое открытие, связанное с иммунной системой, может обеспечить более качественное лечение аллергии.

Ученые сделали фундаментальное открытие о том, как иммунная система организма человека очищается от вредных инфекций. В ходе исследования был обнаружен ранее неизвестный механизм, с помощью которого происходит регулирование ключевых клеток иммунной системы. Результаты этого исследования могут существенно улучшить лечение аллергии и хронических воспалительных заболеваний вроде фиброза легких и печени, как утверждают исследователи из Университета Эдинбурга.

Свой вывод они сделали на основе изучения иммунной системы мышей, которая сражалась с червями–паразитами. Эти паразиты вызывали в организме выраженную иммунную реакцию, что позволило исследователям провести более глубокое изучение защитного механизма, вовлеченного в эту тактику. Оказалось, что химические сигналы от паразитических организмов активируют Th2–клетки, что заставляет их множиться и усиливать выраженность белка под названием EGFR.

Эти клетки мигрируют от лимфатических узлов, где они изначально хранятся, к области инфицирования, чтобы выделять защитные белки для борьбы с паразитами. Установлено, что Th2–клетки выделяют защитные молекулы, которые фиксируют повреждения, вызываемые паразитами, но эта задача выполняется только в том случае, если клетки выражают EGFR. Механизм безопасности, который не был известен до последнего момента, блокирует выделение защитных молекул в отсутствии паразитов, тем самым предотвращая повреждения тканей.