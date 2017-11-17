Китайские врачи сумели провести успешную пересадку головы трупу

Китайские врачи из Медицинского университета Харбина провели операцию по трансплантации головы человека на труп.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на итальянского хирурга Серджио Канаверо. Он заявил, что команда хирургов смогла провести успешную пересадку человеческой головы на труп, что стало первым шагом в проведении операции на живом человеке: «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мёртвым мозгом станет следующим шагом».

Операция по трансплантации головы длилась 18 часов. При операции нервы и кровеносные сосуды были успешно соединены.