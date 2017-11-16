После выкидыша женщинам не нужно делать паузу перед зачатием

Исследование показывает, что женщинам нет нужды откладывать новое зачатие после выкидыша, несмотря на рекомендации ВОЗ.

Хотя Всемирная организация здравоохранения в настоящий момент рекомендует женщинам ждать не менее 6 месяцев перед новым зачатием после выкидыша для того, чтобы снизить риск еще одного, в реальности в этом нет никакой необходимости. К такому выводу пришли американские ученые. Они наблюдали за группой женщин, столкнувшихся с выкидышем и обнаружили, что те из них, кто сумел зачать ребенка в течении трех месяцев после прерывания беременности, имели самый низкую вероятность повторного выкидыша по сравнению с теми женщинами, которые ждали от 6 месяцев до полутора лет.

По статистике, приблизительно 17% беременностей заканчиваются выкидышем. Большинство столкнувшихся с ними женщин хотят знать, можно ли каким-то образом предотвратить повторный выкидыш. Женщины обращаются с этим вопросом к врачам, и некоторые из них советуют подождать с новым зачатием. Но исследование однозначно показывает, что делать этого не нужно, и представительницы прекрасного пола могут сразу же попытаться снова зачать ребенка.

В целом, если интервал между выкидышем и новым зачатием составлял менее трех месяцев, то риск повторного выкидыша оказывался на уровне 7%. Если же женщины ждали от 6 месяцев до полутора лет, то он увеличивался до 22%. Никакого влияния на эти цифры не оказывали этническое происхождение женщины или количество уже имеющихся детей. Впрочем, это были наблюдения лишь на основе 514 женщин, и этого количества может быть недостаточно для окончательных выводов.