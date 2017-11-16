Людям с высоким и низким уровнем фосфатов в крови одинаково грозят инфаркты

Повышенный риск инфарктов отмечается у людей как с высоким уровнем фосфатов в крови, так и с низким.

Экстремальные показатели фосфатов в крови вне зависимости от того, являются они высокими или низкими, существенно увеличивают риск инфарктов, как выяснили ученые. Ранее было принято считать, что инфаркты чаще грозят только людям с очень высокими показателями фосфатов. Однако теперь ученые выяснили, что если уровень этого вещества в крови падает ниже 0,75 или поднимается выше 1,5 ммоль/л, то риск инфаркта становится одинаково высоким. Таковы результаты наблюдений исследователей из британского Университета Суррея.

В целом, они доказали, что при слишком высоких и слишком низких показателях фосфатов в крови риск инфаркта повышается на 75%. Нормальным считается показатель фосфатов в крови на уровне 1–1,25 ммоль/л. Предыдущие исследования уже обнаруживали связь между повышенным уровнем фосфатов и рисками для сердечно-сосудистой системы. Теперь же исследователи установили наличие U-образного риска, в соответствии с которым высокий и низкий уровень фосфатов приводит к одинаковой вероятности инфаркта.

Напомним, что фосфор, являющийся основным поставщиком фосфатов в организм человека, содержится в таких насыщенных белками продуктах, как мясо, курица и рыба. Он играет важную роль во многих биохимических процессах, включая метаболизм минералов, обмен энергией и передачу сигналов между клетками.