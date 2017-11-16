Идеальный вес сводит до минимума осложнения во время родов

Идеальный индекс массы тела может свести к минимуму риск осложнений во время родов.

Существует идеальная масса тела женщины, которая позволяет свести до минимума риск осложнений во время родов и даже смерти. Исследование показало, что этот риск увеличивается как при лишнем весе, так и при его дефиците. В исследовании приняли участие 750 000 женщин, и ученые выяснили, что контроль над весом во время беременности имеет огромное значение.

Итак, идеальным индексом массы тела для беременных является промежуток от 18,5 до 24,9. Показатель менее 18,5 считается дефицитом массы тела, а всё что свыше 25 — лишним весом и ожирением. При дефиците веса и его избытке увеличивается риск эмболии амниотической жидкости, последующего проведения гистерэктомии, разрыва мочевого пузыря, сильных кровотечений и тромбоэмболии.

При этом исследование показало, что женщины с дефицитом массы тела в 1,2 раза чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями, а представительницы прекрасного пола, имеющие лишний вес, увеличивают риск подобных осложнений в 1,4 раза по сравнению с женщинами, имеющими нормальный вес. Напомним, что индекс массы тела рассчитывается по формуле масса, деленная на рост в метрах в квадрате. Так, при массе в 60 кг и росте 1, 70 метра см индекс массы тела составит 60 : (1, 70 х 1, 70) = 20,7.