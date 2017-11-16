Кто и почему страдает бесплодием?

Sobesednik.ru поговорил с акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Москвиной.о проблеме бесплодия.

Российские звезды все чаще и чаще прибегают к услугам суррогатных матерей и ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению). Тому яркие примеры – истории Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, звезды «Камеди Вумен» Елены Борщевой... Почему в бешеной гонке жизни мы откладываем рождение детей на потом и в итоге теряем счастье стать отцом или матерью? Какие известны причины бесплодия и как его лечить? Какие страхи не дают нам стать родителями?

– Бесплодным считается брак, при котором отсутствует беременность в течение более 1 года регулярной половой жизни без применения контрацептивных мер, – сразу вносит ясность доктор. – Причем в 50% случаев имеет место женское бесплодие, в 40% – мужское, в 10% бывают смешанные формы. До сих пор до конца не изучены причины и механизм развития бесплодия. Тем не менее выделяют 4 основных варианта. Кратко расскажу о них.

Трубно-перитонеальное – нарушение проходимости маточных труб. Эта причина имеет место быть в 35–40% случаев. Обычно это происходит из-за того, что было воспаление в органах малого таза. Женщины часто на ногах без особого лечения переносят воспаления, в результате чего происходит изменение ткани матки, сужение или полное перекрытие маточной трубы.

Кроме того, нарушение функционирования труб бывает после искусственного аборта. Он ведь проводится вслепую, и механических повреждений матки после операции может оставаться много.

Конечно, свой огромный вклад в развитие бездетности вносят и опухоли матки, яичников, спайки (так называемые тяжи из соединительной ткани), эндометриоз (разрастание внутреннего слоя матки).

Лечат трубное бесплодие чаще консервативно. При неэффективности лечения препаратами возможна операция, но это при строгих показаниях, потому что в послеоперационном периоде велик риск образования спаек. Поэтому сегодня отдают предпочтение эндоскопическим методам лечения – лапароскопии (операция через небольшие разрезы).

В случаях, если выявлена непроходимость маточных труб, которую никак нельзя вылечить, назначают ЭКО.

Примерно в 20–40% случаев встречается форма эндокринного бесплодия, оно вызывается различными гормональными нарушениями. Этот тип заболевания требует регулярного наблюдения у врача-эндокринолога. Лечится он с помощью применения препаратов, нормализующих гормональное состояние женщины.

Иммунологическое бесплодие – одна из самых сложных для лечения форм. Суть в том, что у женщины по каким-то причинам вырабатываются специфические антитела к сперматозоидам, как правило, их больше всего в цервикальном канале. Из-за этого мужское семя не может проникнуть в матку. Диагностировать этот вид бесплодия трудно. Лечат такое заболевание с помощью осеменения «отмытой» спермой или спермой донора, кортикостероидами и антибиотиками.

Ну и последняя причина бездетности – врожденные аномалии в развитии женских половых органов. В этом случае девочка рождается уже с неполноценной репродуктивной системой. При такой форме бесплодия могут проводить то же ЭКО или исправлять аномалию хирургическим путем.

Не стоит забывать и про психологические причины бесплодия, такие как семейные конфликты, наличие множества страхов: боятся, что ничего не получится или что станут плохими родителями, родится больной ребенок. В ряде случаев имеют место и так называемые вторичные выгоды бесплодия: женщина как бы болеет, из-за этого она получает много внимания и любви от мужа. Конечно, появление в такой паре малыша может стать угрозой для их союза. Поэтому при лечении бесплодия лучше всего после посещения гинеколога отправиться к медицинскому психологу.

В 40% случаев причиной бездетности является мужчина

Это уже доказанный наукой факт. Поэтому в первую очередь при обследовании пары нужно исключить этот фактор. Для этого делают спермограмму при воздержании от половой жизни минимум 3 дня и от алкоголя – 5 дней.

Лечить мужское бесплодие трудно. Обычно назначают препараты тестостерона и сывороточный гонадотропин. Но при лечении как мужского, так и женского бесплодия крайне важны режим питания (похудение тоже может быть причиной бездетности), сна и отдыха, устранение профессиональных и бытовых вредностей, ежедневное выполнение комплекса физических упражнений, рациональный режим половой жизни.