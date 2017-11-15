Для укрепления интеллекта людям нужно налегать на орехи

Исследование показало, что регулярное употребление орехов укрепляет частоту мозговых волн, важных для интеллекта человека.

От показателя частоты мозговых волн зависит заживление ран, процессы обучения, хранения памяти и другие ключевые функции мозга. Ученые из Loma Linda University обнаружили, что некоторые орехи стимулируют определенные частоты мозговых волн более интенсивно, чем другие. К примеру, фисташки вызывают самую значительную реакцию гамма–волн в мозге, которая крайне важна для осуществления когнитивных процессов, хранения информации, обучения, восприятия и быстрого движения глаз во сне.

Хотя авторы исследования обнаружили различия между шестью разновидностями орехов, которые они тестировали, все эти продукты содержат высокое количество полезных антиоксидантов. Наивысшее содержание антиоксидантов отмечается в грецких орехах. Предыдущие исследования продемонстрировали, что орехи идут на пользу организму, защищая сердце, сражаясь с раком, уменьшая уровень воспалений и замедляя возрастные процессы.

При этом не слишком большое количество исследований касалось воздействия орехов на мозг. Теперь же доказано, что эта разновидность продуктов питания для мозга полезна ничуть не в меньшей степени, чем для остальных частей организма.