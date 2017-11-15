3 главных правила оздоровительной гимнастики

Если соблюдать эти 3 простых правила, правильно делать упражнения, то эффект обязательно будет.

1. Заниматься нужно регулярно и идти «мелкими шагами». Эффект будет виден не после интенсивных, а после постоянных тренировок.

2. Стоит отказаться от жесткой диеты. Достаточно пересмотреть рацион, убрав из него вредные продукты (копчености, солености, «многожирности»), разнообразить его овощами, фруктами, морепродуктами. Тренировки очень энергозатратные, поэтому потраченную энергию нужно восполнять питанием.

3. Заниматься следует натощак, лучше сразу после пробуждения. Если такой возможности нет – тренировку можно проводить через 3 часа после приема пищи в удобное время.