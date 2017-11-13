Трын-трава для иммунитета: 4 народных рецепта от ангины

Как лечить ангину народными методами, выяснил Sobesednik.ru.

Холодный сезон – время хронического тонзиллита, а проще говоря – ангины (воспаления нёбных миндалин).

Рецепт 1

Возьмите в одинаковых пропорциях цветки ромашки, траву зверобоя, траву фиалки, траву хвоща, траву череды, почки сосны. Смешайте все вместе и перемелите с помощью кофемолки или просто сильно измельчите. Положив в термос 2 ст. л. приготовленного сбора, залейте 1/2 л кипятка. Настаивать средство необходимо всю ночь, а наутро можете процедить. Хотя перед завариванием в термосе можете еще прокипятить траву минут 10, это усилит эффект. Пить лекарство следует по полстакана 2–3 раза в день.

В последующих рецептах приготовление и прием такие же. Отличаются только компоненты сбора.

Рецепт 2

Возьмите в одинаковых пропорциях цветки лабазника, листья манжетки, побеги багульника и листья брусники. Смешайте всё вместе и далее готовьте, как и в первом рецепте. Принимать так же.

Рецепт 3

Возьмите в одинаковых пропорциях листья смородины, траву тысячелистника, траву пустырника, корни дягиля, траву чистотела.

Рецепт 4

Возьмите в одинаковых пропорциях траву спорыша, корень лопуха, плоды укропа, траву крапивы, цветки ромашки, траву багульника, траву череды.