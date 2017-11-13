22 звезды, среди которых Екатерина Стриженова, Татьяна Михалкова, Надежда Бабкина, Дарья Субботина, Светлана Хоркина, Наташа Королева, Аврора, Нюша, Татьяна Веденеева, Елена Захарова, Наталья Подольская, Зара, Жасмин, Инна Маликова и многие другие, выбрали платья красного цвета в рамках поддержки акции «Оденься в красное».
Видео-обращения российских звезд стали частью программы «Пульс жизни», инициированной Российским кардиологическим обществом, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России и концерном «Байер».
Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Забота о своем сердце – это одновременно и просто, и сложно. Это, конечно, здоровый образ жизни, то есть правильное питание, физическая активность, отказ от курения, периодический контроль состояния здоровья. Это и есть наше сердечно-сосудистое благополучие.
Основой проекта стали женщины, и это не случайно. Исследования показали, что именно женщина несет ответственность за здоровье в семье. Поэтому роль женщины в формировании здорового образа жизни многократно возрастает.
Красное платье – это межнациональный символ женственности, который отражает не только тонкое чувство стиля, страстность и элегантность каждой женщины, но и желание реализовать себя.
"Оденься в красное"
Фото предоставлено организаторами акции
22 звезды, среди которых Екатерина Стриженова, Татьяна Михалкова, Надежда Бабкина, Дарья Субботина, Светлана Хоркина, Наташа Королева, Аврора, Нюша, Татьяна Веденеева, Елена Захарова, Наталья Подольская, Зара, Жасмин, Инна Маликова и многие другие, выбрали платья красного цвета в рамках поддержки акции «Оденься в красное».