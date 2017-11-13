22 звезды, среди которых Екатерина Стриженова, Татьяна Михалкова, Надежда Бабкина, Дарья Субботина, Светлана Хоркина, Наташа Королева, Аврора, Нюша, Татьяна Веденеева, Елена Захарова, Наталья Подольская, Зара, Жасмин, Инна Маликова и многие другие, выбрали платья красного цвета в рамках поддержки акции «Оденься в красное».



Видео-обращения российских звезд стали частью программы «Пульс жизни», инициированной Российским кардиологическим обществом, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России и концерном «Байер».



Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Забота о своем сердце – это одновременно и просто, и сложно. Это, конечно, здоровый образ жизни, то есть правильное питание, физическая активность, отказ от курения, периодический контроль состояния здоровья. Это и есть наше сердечно-сосудистое благополучие.



Основой проекта стали женщины, и это не случайно. Исследования показали, что именно женщина несет ответственность за здоровье в семье. Поэтому роль женщины в формировании здорового образа жизни многократно возрастает.



Красное платье – это межнациональный символ женственности, который отражает не только тонкое чувство стиля, страстность и элегантность каждой женщины, но и желание реализовать себя.