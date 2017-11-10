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Пять фактов и мифов о ранней седине

Здоровье
«Кузькин-спецвыпуск» №21-2017

normal

Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил возможные медицинские причины раннего появления седых волос и изучил средства против этого.

Все люди седеют с возрастом – это нормально и неизбежно. Но с каким возрастом? Почему кто-то не прячет седину и на пенсии, а другие обнаруживают первые седые волосы еще до 40 лет? В чем вообще причина того, что седина «торопится»?

Недостаток витаминов

Есть мнение, что: чего-то в организме не хватает 

Некоторые исследования показывают, что ранняя седина может быть симптомом анемии – недостатка железа или витамина В12. Причин тому может быть множество – от проблем с желудком до обильных менструаций, а способ прояснить ситуацию один: нужно сдать кровь на анализ по трем показателям – общее железо, ферритин и кобаламин. Есть вероятность, что раннее поседение волос связано и с недостатком кальция в организме. Вообще жесткие диеты и голодание врачи считают причинами не менее серьезными в случае с ранней сединой, чем стресс.

Стресс

Есть мнение, что: быстро и рано седеют нервные люди

Ученые знают, как происходит поседение, но не знают, почему это случается раньше или позже. Волосы теряют «краску», когда в луковицах уменьшается образование меланина – красящего пигмента, который отвечает за цвет волос. Этот процесс начинается около 35 лет и постепенно усиливается к 55. Среди врачей существует «правило»: среди лиц 50-летнего возраста 50 процентов людей имеют 50 процентов седых волос. 

Генетика

Есть мнение, что: дети седеют в том же возрасте, что и роди­тели

Это отчасти правда – ранняя седина действительно может быть генетической. Это, впрочем, ровным счетом ничего не означает. Как ни парадоксально звучит, но седина хоть и является одним из признаков старения, ее появление вовсе не означает, что организм состарился. Проще говоря, если вам по паспорту 30 лет и у вас седые волосы, это не показатель, что биологически вам уже 50+.

Гормоны

Есть мнение, что: ранняя седина – признак гормональных проблем

Вовсе не обязательно, но в некоторых случаях такое возможно. Как минимум, если седина очень ранняя, есть смысл проверить состояние щитовидной железы, начав с визита к эндокринологу и анализов крови на ТТГ, Т3 и Т4. Седина может быть признаком скрытого гипотиреоза.

Риск рака

Есть мнение, что: ранняя седина увеличивает риск рака

В нулевые годы ученые сделали попытку проверить это мнение. Было проведено исследование, первые итоги которого показали как раз противоположные результаты – более низкий риск развития рака у людей с ранней сединой. 

Вырывать – не поможет?

Люди, седеющие быстро и активно, как правило, прибегают к помощи маскировки: красят всю шевелюру. Но те, кто седеть начал рано и отдельными волосками, обычно выбирают позицию «с глаз долой»: вырывают ненавистные белые волосы, надеясь при этом, что больше они не вырастут. Увы, вырастут и будут точно такими же белыми. 

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