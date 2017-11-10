Три эффективных народных желчегонных средства

Sobesednik.ru определил, какими доступными средствами лучше всего выводить из организма желчь.

1. В зоомагазине надо купить овес. 2 ст. ложки неочищенного овса кипятят 15 минут в 1 л. воды, добавляют 2 ст. ложки молока и кипятят еще 2–3 минуты, в конце добавляют 2 ст. ложки меда. Размешав, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение двух недель.

2. Для вывода желчи из организма тибетская традиция рекомендует все травы и растения желтого цвета: кукурузные рыльца, пижму, тысячелистник, расторопшу, зверобой, ромашку, бессмертник. Готовят отвар из любой травы так: 1 ст. ложка сырья на стакан кипятка, кипятят 1–2 минуты, пьют по 1/3 дозы 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение 1 месяца.

3. Часто в качестве желчегонных препаратов используют средства тибетской медицины, забывая о том, что комплексная терапия и включает внешние процедуры: точечный массаж, иглоукалывание, вакуум-терапию, гирудотерапию (пиявки) – они устраняют симптомы общего отравления организма, очищают кровь, восстанавливают мембрану печеночных клеток и нормализуют обменные процессы, повышают иммунитет.