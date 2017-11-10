Резкие перепады давления оказались опасней, чем гипертония

Экстремальные перепады систолического артериального давления грозят человеку смертельными последствиями.

Исследователи из Medical Center Heart Institute в США выяснили, что пациенты, у которых показатели систолического артериального давления изменяются на уровне не менее 30–40 пунктов между визитами к врачу в течение длительного периода времени, более часто уходят из жизни по сравнению с теми, у кого давление остаётся более стабильным, в том числе и с теми, у кого отмечается более стабильное, но повышенное давление. Систолическое давление сообщает о том, какое давление на стенки артерий производит кровь при выбросе из сердца во время его сокращений.

Американская кардиологическая ассоциация называет нормальным показателем систолическое давление на уровне до 120 мм ртутного столба. Все, что выше 140, считается повышенным артериальным давлением. Врачи настоятельно советуют людям постоянно следить за своим давлением, поскольку от этого показателя зависят многие аспекты здоровья, включая и риск инсульта.

Выводы нынешнего исследования говорят о том, что если позволить своему артериальному давлению выйти из-под контроля в течение длительного периода времени, то это может привести к самым плачевным последствиям. При этом резкие перепады давления для здоровья более опасны, чем стабильно повышенные его показатели.