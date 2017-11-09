Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения

Шведские исследователи выяснили, что соблюдение гигиены полости рта может предотвратить развитие детского ожирения.

Важная информация для родителей: чем чаще вы отводите детей к стоматологу, тем ниже риск развития у малышей ожирения. Ученые из Sahlgrenska Academy в Швеции выяснили, что пищевые предпочтения наряду с гигиеной полости рта являются самыми эффективными средствами защиты ребенка от лишнего веса. Этот вывод ученые сделали после того, как изучили вкусовые предпочтения, индекс массы тела и здоровье зубов 271 дошкольника и ученика начальной школы в Швеции.

Рост, вес и суточная калорийность питания ребенка сопоставлялись с наличием вредных микроорганизмов в слюне. Дети, которые обладали максимумом подобных бактерий, также имели и самый высокий индекс массы тела. У них отмечались и наиболее нездоровые вкусовые предпочтения. Так, они чаще употребляли продукты, содержащие большое количество сахара.

Исследователи подчеркивают, что с детьми нужно чаще общаться по поводу питания и приучать их не бояться зубных врачей с самых ранних лет. Тем более что полезные продукты обеспечивают не только стройную талию: исследование показало, что употреблявшие цельнозерновые продукты, 400–500 грамм фруктов и овощей в день, а также блюда из рыбы два–три раза в неделю дети имеют самую крепкую психику. В их рационе также оказался минимум продуктов с сахаром и насыщенными жирами.