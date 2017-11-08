Ученые: Ресвератрол оживляет старые клетки и делает их снова молодыми

Ученым удалось найти способ омоложения старых клеток человека, что может произвести переворот в медицине.

В ходе эксперимента исследователи из Университета Экзетера не только добились более моложавого вида старых клеток человека, но и заставили их вести себя подобно более молодым клеткам, то есть начать активно делиться. Эти эксперименты проводились с дряхлеющими клетками, процесс деления которых уже закончился. Через несколько часов после определенного воздействия старые клетки ожили и начали делиться, у них отмечались более длинные теломеры — защитные участки на концах хромосом, которые с возрастом укорачиваются.

Результаты этого эксперимента опирались на открытие нового класса генов под названием факторы сплайсинга, которые постепенно выключаются по мере старения. Ученые выяснили, что эти факторы можно включить заново с помощью определенных химических веществ, делая клетки не только более молодыми на вид, но и более активными в плане их способности к делению.

Сообщается, что на дряхлеющие клетки воздействовали аналогами ресвератрола — химического вещества, которое встречается в природе в красном вине, чёрном шоколаде, красном винограде и чернике. Результаты данного эксперимента выглядят многообещающими, но пока он проводился только на клетках в лаборатории.