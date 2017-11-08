Названы бактерии, усиливающие боль у жертв серповидноклеточной анемии

Определенные бактерии в кишечнике могут усиливать боль у жертв серповидноклеточной анемии.

Нарушение баланса бактерии Veillonella в пищеварительном тракте может усилить боль у пациентов, страдающих от серповидноклеточной анемии. К такому выводу пришли исследователи из Howard University. Ранее ученые доказали, что бактерия Veillonella, которая обычно обитает в полости рта и кишечнике, формирует биопленку в пищеварительном тракте. К ней могут присоединяться стрептококки, что делает их более сильными и опасными. Стрептококки отвечают за заболевания горла, менингит и бактериальную пневмонию.

Авторы нынешнего исследования изучили ДНК фекалий жертв серповидноклеточной анемии, обнаружив повышенный уровень Veillonella в их кишечнике по сравнению с контрольной группой здоровых людей. В дополнение к этому все пациенты с серповидноклеточной анемией госпитализировались в течение предыдущего года (некоторые — множество раз) из-за вазоокклюзивного криза — сильнейшей боли, которая наблюдаются у жертв данной болезни. Она возникает в тот момент, когда изменившие свою форму на серп красные клетки крови блокируют кровоток в кровеносных сосудах.

Избыток Veillonella может усилить боль из-за вазоокклюзивного криза, как показало исследование. В результате красные кровяные клетки присоединяются к биопленке из Veillonella и тем самым провоцируют более мощные болевые ощущения.