Жертвам переломов анальгин помогает ничуть не хуже морфина

Для пациентов приемных отделений безрецептурные обезболивающие оказались так же эффективны, как и лекарства-опиоиды.

Пациенты отделений неотложной помощи в больницах довольно часто получают лекарства из категории опиоидов для уменьшения уровня боли, когда госпитализируются. Принято считать, что отправляющиеся в больницы люди испытывают настолько сильную боль, что обычные лекарства им не помогут. Справедливость этого предположения решили проверить американские ученые. В ходе эксперимента часть пациентов, столкнувшихся с переломами костей и растяжениями, получали обычные безрецептурные анальгетики, а остальные принимали значительно более мощные опиоидные препараты.

Оказалось, что в деле уменьшения уровня боли никакой существенной разницы между этими двумя классами лекарств не существует, по крайней мере когда вопрос касался краткосрочной и сильной боли. Вполне возможно, что результаты этого эксперимента изменят отношение врачей к использованию мощных лекарств, в перспективе вызывающих зависимость.

Это особенно актуально для США, которые в последние месяцы столкнулись с самой мощной эпидемией опиоидной зависимости в истории. Десятки тысяч жителей страны каждый год умирают из-за употребления опиоидных наркотиков и злоупотребления мощными обезболивающими на опиоидной основе, и в руководстве страны уже говорят о возможности объявления чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. Многие из этих пациентов впервые сталкиваются с подобными лекарствами как раз после госпитализаций в связи с болью.